La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcias, recuerda que la declaración de patrimonio mundial de la Serra no se debe únicamente a su naturaleza o belleza. «La declaración de patrimonio mundial es por la transformación que ha tenido la Serra a lo largo de los siglos; y esta transformación se ha hecho a mano, para poder ser cultivada. Se ha hecho para que algunos cultivos dieran sus frutos y esto no hubiera sido posible si alguien no hubiera recogido esos frutos, en las condiciones extremadamente duras en que lo hacían las collidores», recuerda. Muchas, del Pla de Mallorca, dejaban sus casas y sus familias para ir a recoger aceituna a la Serra.