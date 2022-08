El director general de Espais Naturals i Biodiversitat del Govern, Llorenç Mas, ha remitido una carta al Ajuntament de Pollença solicitándole información sobre el proyecto de reforma y ampliación del hotel Formentor después de que Junts Avançam y Alternativa (ambos en la oposición) hayan denunciado el acopio y vertido de restos procedentes de la obra en suelo protegido de Formentor. En su escrito Llorenç Mas advierte al Consistorio de que «no consta que el Ajuntament haya solicitado el informe vinculante al que hace referencia la Llei 5/2005 de 26 de mayo para la conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO)». «Solicitamos que nos transmitáis el proyecto en el que se contemplan las citadas actuaciones de depósito de los materiales de excavación», dice Mas.

El director general recuerda que el proyecto básico de ampliación y reforma del hotel Formentor, presentado ante la Comissió de Medi Ambient de les Illes Ballears el 3 de febrero, indica que el proyecto de ejecución detallará en sus anexos los planes de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación y en su caso otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra así como la ficha de cuantificación y valoración del coste de gestión de los residuos. Junts Avançam (en la oposición en el Ajuntament de Pollença) denunció públicamente el 17 de agosto el vertido de «miles de toneladas de escombros y restos de demolición» en zona protegida de la península de Formentor. El Govern envió la carta pidiendo explicaciones al Ajuntament de Pollença un día después. Junts también ha puesto los hechos en conocimiento de la Agència de Defensa del Territori (ADT) y ha solicitado la paralización de las obras de ampliación y reforma del hotel.

El exalcalde y actual regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, asegura que hace semanas el Ajuntament levantó acta por estos hechos, pero que no tiene previsto paralizar las obras de reforma y ampliación. Desmiente que se trate de un vertido de escombros y asegura que se trata de «áridos procedentes de la excavación del nuevo semisótano que la propiedad quiere utilizar en caminos de la zona». Cifre admite que el vertido y reutilización de áridos requiere de una comunicación previa al Ajuntament que en el momento de la denuncia no se había producido. Antes de hacer dicha comunicación la promotora debe disponer de los preceptivos informes de Red Natura 2000 y del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. «Es cierto que no han hecho la comunicación y por eso envié al celador a levantar acta, pero no pararemos la obra porque una cosa no tiene que ver con la otra, la excavación ya está hecha y las obras ahora van al ralentí», asegura.