El Ajuntament de Alcúdia ha claudicado y en menos de 24 horas ha comenzado la retirada de toneladas de posidonia putrefacta que cubre toda la playa de sa Marina, y que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Corral d’en Bennàsar tras meses exigiendo su retirada. Pero no llueve al gusto de todos, y el Consistorio dirigido por Domingo Bonnin, de El PI-Proposta per les Illes Balears, ahora se enfrenta a las críticas de Terraferida.

La organización ecologista ha subido a sus redes sociales un vídeo del momento de la retirada de las algas en descomposición asegurando que «a estas alturas del verano y todavía retiran posidonia (con un montón de arena) erosionando y compactando una playa con una situación delicada, muy cerca de la Albufereta. ¡No tiene ningún sentido!», criticaban en Twitter.

En ese sentido, hay que recordar que los vecinos de Corral d’en Bennàsar han criticado «la dejadez del Ajuntament d’Alcúdia por no retirar la posidonia putrefacta que hay en esta playa, a pesar de haber anunciado que la quitarían». Los residentes han lamentado que «estamos ya a mediados de agosto y las promesas han sido incumplidas por nuestro alcalde. Aún no lo han hecho y, según los técnicos, no lo limpiaran porque no tienen autorización de Medi Ambient».