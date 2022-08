El Ajuntament de Sineu solicitó el aumento de frecuencias del tren por la fiesta del Much

La falta de servicios de tren durante el Much de Sineu y las quejas de usuarios y trabajadores han provocado las reacciones políticas. Desde el Ajuntament de Sineu, el alcalde, Tomeu Mulet, mantiene que trasladó a SFM la necesidad a ampliar las frecuencias de la misma manera que lo hizo en el año 2019 «cuando no hubo problemas», según Mulet.

El alcalde realizó estas declaraciones después de que el conseller de Mobilitat del Govern, Josep Marí, asegurara que «de manera formal, ni la organización de la fiesta ni el Ajuntament de Sineu realizó la petición de aumento de frecuencias». Marí lamentó las molestias provocadas a los usuarios y dijo que «no tiro balones fuera, pero en estos casos es la organización o la administración local la que debe avisar de la necesidad». El conseller indicó que «en los actos multitudinarios que se han puesto servicios especiales, como el Canet, el concierto de Antònia Font o el Mallorca Life Festival, fue la misma organización quien lo solicitó. En el caso del Much no se hizo».

Desacuerdo

El alcalde no está de acuerdo con estas declaraciones. «Llamé en varias ocasiones al gerente de SFM pero no hubo manera de poder contactar con él. Después llamé a un técnico y me dijo que trasladaría la petición, aunque aseguró que SFM ya lo tenía contemplado». Mulet recordó que «actué de la misma manera que lo hice en 2019 y en esa ocasión sí hubo ampliación de servicio de tren». De hecho, en el año 2018, la Conselleria de Mobilitat ya anunció que incluiría el Much entre las fiestas con servicios especial de tren, como lo son el Dijous Bo o las fiestas des Vermar de Binissalem. Desde el Consistorio, en previsión de este aumento de usuarios se prohibió el estacionamiento y circulación del tráfico rodado por la calle Estació.