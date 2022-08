Sineu vuelve a teñirse de rosa. Este lunes el Much y la Muca reciben a miles de visitantes para volver a vivir una de las fiestas más esperadas del verano mallorquín tras dos años de parón obligado por la pandemia del coronavirus. Hay muchas ganas, muchas ganas de fiesta. Por este mismo motivo, tanto el Ajuntament del municipio como la Muchal Foundation piden civismo y advierten de que no se tata de un botellón. Por ello, desde primera hora de la mañana ya hay organizado un gran dispositivo para garantizar la seguridad de los participantes, se han cerrado las calles al tráfico y los aparcamientos se clausurán a las 23.30 horas.

La esperada XIX Mucada ha arrancado a las 9.42 horas con la concentración matutina en el aparcamiento del IES Sineu para a las 10 dar empezar con la romería hacia el Puig de Reig. Coches, carros y carrozas, engalanados de rosa para la ocasión, invocarán a el Much para llevarlo a Sineu. Será sobre las 12 horas cuando se produzca la entrada triunfal a Sineu y se lleva a cabo el pregón. Los actos de la mañana acabarán con el Encèrvol y las Corridas de Sant Mukín. Ya por la tarde, sobre las 17.30 horas, tendrá lugar el Enqüentro entre el Much y la Muca. La fiesta seguirá durante toda la tarde y acabará ya de noche a ritmo de New York, New York.

Cabe recordar que la fiesta se autofinancia con la venta de merchandising y la prueba de su éxito es que el dinero recaudado no solo basta para cubrir gastos sino que cada año sobra para destinarlo a un fin solidario.