Comienzan las obras de la ampliación del Hospital de Manacor, que doblará su tamaño

El Govern, a través del Servicio de Salud, ha iniciado las obras de ampliación del Hospital de Manacor, que prevén un nuevo edificio de uso ambulatorio y un nuevo bloque quirúrgico y obstétrico, con el acto de colocación de la primera piedra celebrado este miércoles. Según ha informado el Ejecutivo a través de una nota de prensa, se trata de un paso más en el proyecto del Plan Director del Hospital, que cambiará la fisonomía del centro. De este modo, una vez finalizadas las obras, el centro hospitalario pasará a tener 53.445 metros cuadrados, más del doble de la superficie actual.

El proyecto tiene un presupuesto de 59 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años. Al acto han asistido la presidenta del Govern, Francina Armengol; la consellera de Salud, Patricia Gómez; la directora del área de Coordinación Administrativa del Servicio de Salud, Mar Rosselló; el subdirector de Atención Hospitalaria y Salud Mental, Francesc Albertí, y el subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales, Yago Gómez. Durante el acto, la presidenta Armengol ha definido el hospital como «el sueño de tantos ciudadanos que lo lucharon hace 25 años» y un centro «que traslada y transpira humanidad desde los servicios sanitarios».

También ha asegurado que, con las obras de ampliación, se tendrá «un nuevo hospital» porque se dobla la superficie, pero también servicios y atención sanitaria. La presidenta del Govern ha reivindicado «el compromiso y la voluntad» por hacer posible las obras de ampliación, que, ha recordado, se han tramitado durante la pandemia. «A pesar de tener la urgencia de la pandemia sanitaria, el Govern no ha dejado de trabajar en lo importante y en pensar en el presente y futuro de las personas», ha apuntado. Las obras, incluidas en el Plan Director del centro, beneficiarán a una población de unas 150.000 personas y prevén tres grandes actuaciones que suman un total de 40.000 metros cuadrados. Por un lado, está prevista la construcción de un nuevo edificio, en forma de letra L y conectado con el actual hospital, que será principalmente de uso ambulatorio.

Al mismo tiempo, se va a levantar un edificio industrial, que se convertirá en una central de instalaciones y servicios generales. También se va a acometer una gran reforma interior del actual edificio y la construcción de una nueva planta en la que se incluirá el bloque quirúrgico y obstétrico. Las acciones se llevarán a cabo simultáneamente y se harán reformas a medida que se vayan liberando espacios.

Nuevo edificio de más de 20.000 metros cuadrados

Según ha informado el Ejecutivo, se trata de un edificio de nueva planta en forma de letra L, principalmente de uso ambulatorio, con dos sótanos (para aparcamiento), planta baja y tres plantas. Dado que la mayoría de los pacientes son externos y no necesitan acceder a los servicios internos del hospital, se plantea un edificio independiente, que evitará la circulación innecesaria de personas por el interior de este. No obstante, han indicado, por el hecho de que sí que hay una parte de los pacientes que no son ambulatorios, se plantea la forma de letra L para facilitar la conexión con áreas internas del Hospital.

En este caso, el edificio dispondrá de un aparcamiento sótano con 280 plazas (planta -1 y -2), dos servicios de uso ambulatorio, hemodiálisis y rehabilitación (planta baja), consultas externas y gabinetes de exploración (primera y segunda planta) y hospital de día médico oncológico (tercera planta, que tendrá una conexión directa con el hospital actual).

Industrial

En cuanto al edificio industrial para servicios generales (2.765 metros cuadrados, se trata de la construcción de una nave que contendrá las centrales de las instalaciones, mantenimiento y servicios generales. Es un edificio de tipo industrial, han indicado, casi todo de nueva planta, donde se instalan todos los equipos para adecuarlos a las normativas vigentes y aumentar la capacidad para dar servicio a las nuevas áreas. La cocina se ubicará en la planta baja. Así mismo, se renovarán y se actualizarán los equipos.

Nueva planta quirúrgica

En tercer lugar, está prevista la construcción de una nueva planta quirúrgica y reforma interior de espacios del edificio actual (14.226 metros cuadrados: 4.586 de ampliación y 9.640 de reforma). Consiste principalmente en la reforma interior del actual Hospital y también en la construcción de una nueva planta en la que se ampliará el bloque quirúrgico y obstétrico. Según han indicado, esta es la intervención más compleja desde el punto de vista técnico, puesto que se tiene que hacer procurando interferir tan poco como se pueda en la actividad del centro hospitalario.

En la planta primera se remodelará integralmente el bloque quirúrgico y obstétrico. Se transformará en cuatro salas de operaciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA). Así pues, se dejarán las de la planta tercera para cirugía programada. Junto al bloque de CMA se pondrán boxes, el área de reanimación y vestuarios de pacientes y áreas de recepción. Se amplía también el bloque obstétrico y se ubica con buena conexión con el bloque quirúrgico. En la tercera planta --de nueva construcción-- se construirá un nuevo bloque quirúrgico que dispondrá de siete salas de operaciones, una unidad de reanimación (REA), catorce camas y una unidad de cuidados intensivos (UCI) con doce boxes.

Primera fase del plan director

Según ha recordado el Govern, en marzo de 2019 empezó a funcionar el equipo de resonancia magnética del Hospital de Manacor, en un recinto de 177 metros cuadrados de superficie en la zona ubicada junto al Servicio de Radiología. El Hospital adquirió un aparato de resonancia magnética con tecnología de fibra óptica de última generación y de más versatilidad clínica para diagnosticar enfermedades de gran prevalencia. Hasta aquel momento, el Hospital de Manacor tenía que derivar todos los pacientes a otros centros hospitalarios.

Esta actuación ha tenido un presupuesto de 1,3 millones de euros. Por su parte, en mayo del mismo año entró en funcionamiento el nuevo Servicio de Urgencias del Hospital de Manacor, que consiste en la adaptación del centro sanitario a las nuevas necesidades asistenciales de la población y de los profesionales. Dispone de dos plantas de 500 metros cuadrados de superficie cada una. En la planta principal hay una nueva área de observación, con 16 boxes y una área diferenciada para la atención pediátrica, con dos boxes de observación y seis espacios para diferentes tratamientos.

En la planta sótano hay varias dependencias no asistenciales: sala de reuniones, despachos, vestuarios y el taller de electromedicina. Esta actuación ha tenido un presupuesto de 2,5 millones de euros. El objetivo del plan director, han recordado, es convertir el Hospital de Manacor en un centro que se ajuste a los planteamientos hospitalarios actuales. Es importante destacar que el Sector Sanitario de Llevant ha tenido un crecimiento desde la apertura del Hospital en 1997 de más de 30.000 habitantes. Ahora atiende a un total de 150.000 tarjetas sanitarias. Esto hace necesario reformar y adaptar el centro a las circulaciones y tecnologías actuales.