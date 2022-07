Los dueños de los chiringuitos unen fuerzas ante Costas para poder reabrir sus terrazas

Una veintena de empresarios que explotan chiringuitos y restaurantes en diferentes zonas costeras de Mallorca y que se han visto afectados por la decisión de Costas de no renovar la concesión del montaje de terrazas se han unido en una nueva asociación que luchará para poder reabrir estas instalaciones. La presentación de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en Dominio Público Maritímo Terrestre de Mallorca (Adopuma) tuvo lugar este sábado en la arena de la terraza de Can Gavella, el conocido restaurante de Sa Caseta des Capellans que, al igual que otros establecimientos a pie de playa, viven su primer verano sin poder disponer de la terraza.

El principal motivo por el que se ha creado esta nueva entidad se debe «a que nos sentimos desamparados», según explicó e portavoz Jaume Perelló. Según Adopuma «no podemos depender del color político de quien gobierna y que la normativa sea un lío absoluto. Muchos de nosotros hemos recibido notificaciones de un día para otro y cualquier tipo de alegación o de reclamación ha sido ignorada por Demarcación de Costas». Jaume Perelló reclama «que se nos deje trabajar como se ha hecho en los últimos sesenta años. No pedimos más chiringuitos en las playas ni más explotaciones».

Los restauradores también denuncian que «el cierre de las terrazas provoca que muchos bañistas vayan a un supermercado, compren bebida y alimentos que luego dejan abandonados en la arena, con los problemas medioambientales que supone» El presidente de la asociación, Onofre Fornés, reclamó «comprensión después de dos años en los que hemos trabajado muy duro para mantener nuestros negocios y que ahora una decisión como esta puede echar al traste».

Reuniones

El presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, acudió ayer a la presentación de la asociación para dar apoyo a sus reivindicaciones. Robledo explicó que «hemos solicitado una reunión con Demarcación de Costas para tratar el problema pero lo único que recibimos son excusas para no solucionarlo. Nos dicen que tiene que ser una reunión virtual o que no tienen tiempo, pero la verdad que estamos hablando del futuro de todas estos establecimientos, que encaran este año con todos estos impedimentos y no saben el año que viene qué ocurrirá. Todos han perdido clientes y trabajadores, por no mencionar los que han cerrado». Adopuma está preparando nuevas acciones con el asesoramiento legal de un equipo de abogados especializados en derecho público y administrativo. Además de negociar con Costas, pretenden reunirse con la Conselleria de Medi Ambient.