El partido de Més per Llucmajor, en la oposición en el Ajuntament, ha denunciado la falta de iniciativa y capacidad de gestión del equipo de gobierno (PP-ASI-PI-Cs y tres regidores no adscritos) que «una vez más es del todo incapaz de sacar adelante sus propias iniciativas». Así lo indica el regidor de Més, Miquel Serra. «En este caso, nos referimos al campo municipal de deportes en las Urbanitzacions que el equipo de gobierno anunció con fotografía incluida junto al solar en marzo de 2021. Salieron diciendo que se iniciaba el proceso con la redacción del proyecto y un año y medio después no se ha hecho nada de nada», lamenta Serra.

Desde Més per Llucmajor consideran que «no sólo no han hecho nada sino que de los 150.000 euros que anunciaron para la redacción del proyecto no están reflejados en los presupuestos de 2022». «Es un caso claro y clamoroso de »venta de humo« a la ciudadanía, una práctica demasiado habitual en este equipo de gobierno», critica Serra quien recuerda otros ejemplos flagrantes como el aparcamiento público del Arenal o las mejoras en el teatro de Cas Coix.