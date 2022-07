Felanitx limitará las excursiones de ‘buggies’ en zonas protegidas y caminos rurales

El Ajuntament de Felanitx ha aprobado iniciar los trámites para redactar una normativa que regule la circulación por los caminos públicos rurales del municipio y espacios protegidos. Con esta medida se pretende limitar el paso de determinados vehículos como son las caravanas de buggies o quads que participan de excursiones programadas por caminos, muchos de los cuales atraviesan zonas protegidas ANEI, como son las zonas boscosas de Sant Salvador, el Castell de Santueri o s’Algar de Portocolom. En el pleno municipal del lunes, tal y como avanzó Ultima Hora, el Bloc per Felanitx presentó una moción con la finalidad que se estudie qué fórmula utilizar para regular y limitar la circulación de estos vehículos por los caminos rurales, por el peligro que suponen. La moción fue aprobada por 16 votos a favor (Bloc; PP; PI; PSOE; UP y el regidor no adscrito) y sólo uno en contra (Vox).

Para el Bloc, «los caminos públicos sin asfaltar se han convertido en un reclamo para las empresas que organizan excursiones guiadas con distintos tipos de vehículos, la mayoría con tracción en las cuatro ruedas», como son los buggies o los quads. Estos caminos sin asfaltar transcurren por parajes con una vegetación frondosa y por tanto con un ecosistema más sensible. Este es un atractivo más que las empresas turísticas utilizan para vender las excursiones. Además, son un marco idóneo para hacer brusques. Pero, por allí también circulan vehículos de propietarios de terrenos e inmuebles, además de vehículos agrícolas. Añaden que la circulación de estos 4x4 con combustión suponen un peligro de accidente, ya que transitan por «zonas forestales a velocidades elevadas y ocasiona la degradación de los caminos, un elevado riesgo de incendio forestal y, en consecuencia, un agravio económico y medioambiental que en todo caso tendrá que asumir el Ajuntament», explica el texto que aprobó el pleno del lunes. Ahora se tendrá que buscar el mecanismo jurídico legal para regular la actividad. Parece que no es un tema exclusivo de Felanitx. Estas empresas tienen la base fuera del municipio, por lo que para llegar tienen que atravesar otros territorios. No quiere decir que otros ayuntamientos afectados por su paso no se sumen a la iniciativa o administraciones supramunicipales como el Consell de Mallorca o Govern balear actúen para que la regulación sea más amplia. Como modelo, Miquel Lluís Mestre (Bloc) comentó que algunos municipios de la Península han redactado ordenanzas o reglamentos para poder regularlo. Por ello, consideran que el Ajuntament se tiene que dotar de una norma para restringir cualquier actividad «cuando se justifique la fragilidad del terreno, bien por la inestabilidad o por la erosividad del suelo, así como por otros riesgos ambientales, especialmente de incendio forestal». Al ser una regulación de nueva creación, desde el Consistorio son conscientes que será una tramitación larga, pero «hay que poner el primer grano para llegar a lo deseado», apuntaron.