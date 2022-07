Exigen una regulación para las excursiones de ‘buggies’ por zonas protegidas de Felanitx

Muchos días los veo cual división Panzer penetrar en el delicioso camino de Son Proenç y por unos segundos me siento invadido. Invadido por unas atracciones bárbaras que cargan de munición a quienes se ciscan en el turismo y llaman colonos a los turistas. Yo no me siento colonizado, pero las fronteras que delimitan la belleza de nuestros caminos rurales debe defenderse del estruendo de boogies, quads y demás chatarra pilotada por partidarios del feísmo.