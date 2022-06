Las obras de construcción del carril cero y del vial cívico en Manacor no interrumpirán el tráfico

Las reivindicadas obras de construcción del carril cero y del vial cívico para bicicletas y peatones en el acceso a Manacor no supondrán una interrupción del tráfico y se prolongarán durante un espacio de cuatro meses. «Con esta actuación se da solución a uno de los problemas mas grandes de Manacor». Así lo declaró el alcalde, Miquel Oliver, que asistió junto al conseller de Mobilitat e Infraestructuras del Consell, Iván Sevillano, al inicio de estas obras. «Llevamos demasiados años pendientes de estas actuaciones y las carreteras están cada vez más saturadas. Sabemos que es un momento complicado, en verano, ya que hay mucho tráfico pero esperemos que todo se resuelva sin ningún incidente», apuntó Oliver. Sevillano explicó que «todo se ha planificado para que no afecte al tráfico. Primero se llevará a cabo la construcción del carril cero que aportará mayor seguridad y fluidez. Todos los que vengan de la variante no tendrán que pararse en la rotonda y por tanto no habrá tanto tráfico». El conseller aseguró que «teníamos una deuda histórica con Manacor porque en la última década no se habían realizado hecho inversiones».

Este carril cero saldrá de la variante norte hacia la carretera Ma-15 en dirección a Palma para agilizar la incorporación a la autovía y evitar retenciones en la rotonda e incrementar la seguridad viaria de la zona. Asimismo se incorpora un vial cívico nuevo para bicicletas y peatones que conectará con el vial de servicio de la MA–15 con la entrada de Manacor y dará continuidad al bulevar de entrada. La inversión que realizará el Consell está cerca de los 700.000 euros. Según el departamento de Mobilitat, hasta la rotonda del polígono, se registra una circulación diaria de 35.000 vehículos. Hay retenciones de un kilometro que a veces incluso pueden ser de 2 kilómetros hasta el hospital de Manacor. Actuaciones El conseller de Mobilitat anunció que están previstas otras obras importantes para el municipio. «A lo largo de los próximos meses comenzaremos la reforma de la carretera Manacor–Felanitx así como otras inversiones como la mejora de la Avinguda del Torrent y la carretera vieja que va a Sant Llorenç. Son proyectos muy necesarios para el pueblo de Manacor por eso se ha trabajado intensamente durante esta legislatura». Añadió que «continuaremos trabajando en esta línea de proyectos múltiples». Para llevar a cabo el carril cero y el vial se han realizado expropiaciones de 440 metros cuadrados en rústico y 8 metros cuadrados en urbano. La empresa concesionaria de estas obras es Melchor Mascaró. Adicionalmente se hará un refuerzo del firme del entorno de la rotonda y los accesos. Además se incluirán mejoras en el entorno. Tras la exposición del proyecto se aceptaron las alegaciones para mejorar el pavimento de la antigua carretera de Manacor para facilitar la entrada de los vecinos que viven en la zona.