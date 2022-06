El aumento de vertidos incontrolados en ‘fora vila’ indigna a los propietarios de fincas

Llegar una mañana a la vid para controlar el proceso de maduración de las uvas y encontrar una montaña de escombros fue lo que le ocurrió al bodeguero Andreu Oliver Majoral hace unos días. Pero los problemas solo acababan de empezar. Al final del día descubriría que él, como propietario de la finca, era el único responsable de aquel atentado ecológico. Así, tras un periplo por la Policía Local de Algaida, el departamento de Urbanisme del Ajuntament y la Guardia Civil, se dio cuenta que no había más remedio que rascarse el bolsillo y pagar un contenedor para retirar y tratar los escombros en MAC Insular. Como si aquella montaña de escombros fuera suya.

Aquella noche, en Algaida, se realizaron tres vertidos. En el camino de can Beca, camino del Pou d’en Tries y en el camino de Santa Rita. Probablemente en todos los casos provenientes del mismo sitio, alguna obra ilegal en el municipio. Pero la situación vivida por Andreu Majoral no es nueva. Desde hace tiempo propietarios de fincas ven con impotencia como deben asumir la responsabilidad de retirar escombros o basuras del interior de sus terrenos. En algunos casos hemos visto como las sociedades de cazadores locales se han prestado a ayudar a los propietarios en la retirada de basuras.

Escombros en la vía de servicio de la Ma–15 en Vilafranca. Foto: J.S.

Desde los ayuntamientos se señala que si no se coge in fraganti a los responsables o bien aparece algún recibo o documento con el nombre de alguna persona es muy difícil poder multar a los verdaderos culpables. En la mayoría de los casos se utilizan las cunetas de las carreteras o de los caminos municipales para lanzar estos residuos. En el caso de las carreteras desde el departamento de Mobilitat i Infraestructures del Consell indican que no existe ningún registró sobre los kilos o toneladas de basuras o escombros retirados de las vías de la Isla. La mayoría de los vertidos se realizan en terrenos abandonados. Eso sí, siempre en un espacio, habitualmente los portells de entrada a la finca, o en una zona que sea muy fácil verter la basura desde el vehículo, tractor o incluso camión.