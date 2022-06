Una moción de censura dará la alcaldía de Andratx al PP en perjuicio del PSOE

El PSOE no va a abrir un frente con los regionalistas del PI por su inesperado giro de las últimas horas. Desde la directiva insular muestran su «sorpresa» y una enorme decepción con lo ocurrido a partir de la reprobación de la pasada semana, pero dejan igualmente claro que el contexto de ese enfado no va más allá del municipio. El secretario general de los socialistas andritxols, Toni Bordoy, cree que el cambio político se ha venido fraguando desde hace ya tiempo, porque una moción de censura «no se cierra de la noche a la mañana». Por su parte, la Secretaria de Organización de los socialistas de Mallorca, Antònia Sastre, habla de «deslealtad absoluta» del PI, y pone el acento en el hecho de que la moción se haya presentado poco antes de la aprobación de las NNSS. En su opinión, las formas de Mir no sirven para justificar la ruptura del pacto ya que «en el pleno de Andratx son las habituales».