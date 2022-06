El Ajuntament de Petra aprobó una serie de modificaciones puntuales en su urbanismo (en las Normas Subsidiarias) para intentar desencallar el proyecto de la reivindicada ronda y poder sacar el tráfico de los camiones pesados del pueblo y poner fin, así, a las molestias que provocan.

El portavoz del equipo de gobierno (PI), Miquel Jaume, informó al pleno que, después de ocho reuniones con Carreteres del Consell, se debía desistir a las modificaciones de las Normas Subsidiarias hechas en 2018 y 2019 y aprobar una nueva que haga posible el proyecto de la ronda, una infraestructura que se reclama desde hace 27 años.

El Consell ha propuesto una vía de 22 metros de ancho (con carril bici, zona verde y carril de servicios) que discurría por las afueras del pueblo y uniría la carretera de Sant Joan con la de Santa Margalida. También se contemplan dos rotondas. «Es la única ronda que pagará el Consell», dijo el alcalde Salvador Femenias.

El regidor de Més, Pere Josep Bauzá, estuvo en contra del proyecto y su grupo votó en contra de la modificación urbanística. «En Petra no necesitamos esta ronda, sería suficiente una calle que sacara los camiones. Una ronda de 22 metros es un atentado paisajístico», dijo.

El regidor del PP, Miquel Santandreu, se mostró muy escéptico: «Hace 27 años que pedimos una ronda y aún no tenemos solución y este proyecto tampoco verá la luz». Santandreu dijo que «desde el Consell ya dijeron que si no se contaba con el apoyo de todos los grupos no se haría». El PP se abstuvo. Femenias coincidió con Santandreu y dijo que «desde el Consell ya nos advirtieron que si Més no aprobaba el proyecto, no se haría. No entiendo el sentido de la democracia que tienen».