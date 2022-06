Más de 70 caravanistas reclaman en Lluc habilitar zonas para acampar

Las caravanas tienen serios problemas para aparcar en muchas zonas de la Isla, por no hablar de la inexistencia de servicios que necesitan estos vehículos. En Mallorca no hay ni una sola zona habilitada para ellos y, en algunos casos, provocan las quejas de vecinos de zonas costeras. De hecho, en Manacor se ha limitado su presencia en primera línea en Cala Murada. Contentar a todos no es fácil.