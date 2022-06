A partir de este martes, los ciudadanos que lo deseen podrán reservar las escuelas rurales de sa Murtera, Son Talent o Puig d’Alanar para celebrar actos, reuniones o cursos. Estos espacios municipales vuelven a abrir tras los dos años de pandemia y lo hacen con nuevas normas de uso.

Una de las novedades del reglamento es que las entidades o asociaciones del municipio tendrán prioridad para reservar el Puig d’Alanar. Estas asociaciones estarán exentas de pagar la tasa, que para el resto de usuarios se ha fijado en 50 euros por día. El regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, y el alcalde Miquel Oliver explicaron ayer las nuevas reglas e indicaron que «será necesario un depósito de 100 euros para realizar cualquier reservar», según Llodrà, que añadió que «si al devolver las llaves se comprueba que todo está en orden, se desbloqueará este depósito».

Los ciudadanos que lo deseen podrán utilizar estas casas para celebraciones pero estará prohibido «montar piscinas o castillos hinchables, de deberá hacer un uso responsable de los usos y serán espacios libres de humos. No se podrá fumar». Para los usuarios que no respeten las normas, el nuevo reglamente prevé sanciones de entre 75 a 750 euros. El alcalde Oliver dijo que «se había pervertido el uso de escuelas rurales y queremos que sea más social o educativo, sin dejar de lado el ocio». De momento, las escuelas rurales de s’Espinagar y Son Negre no se abrirán debido a su mal estado.