Viaje virtual a los días de la República y la Guerra Civil

Hace tiempo que los códigos QR se han ido colando en nuestra realidad cotidiana para llevarnos a mundos virtuales, pero el historiador pollencí Pere Garcia Munar les ha dado un giro de tuerca en su Guia de la República i la Guerra. Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç. Los QR permiten esta vez al lector viajar desde la Pollença actual directamente al pasado para conocer y comparar in situ los escenarios que marcaron los grandes cambios históricos de los años 30 del siglo pasado. El libro, que Pere Garcia Munar presenta este juevesen la librería Lluna de Palma a las 19 horas y el sábado en Can Bum en Pollença a las 20 horas, fue el segundo más vendido en la reciente Fira del Llibre, solo superado por La cuina de las rondalles.

«Ya existe un libro de Pere Salas y algunos artículos sobre estos mismos hechos pero lo que yo he querido hacer es una guía para que la gente sepa qué pasó en aquella época en cada espacio de Pollença, espacios de izquierdas y de derechas, espacios institucionales, caminos que construyeron los presos... Todas las fotografías (hay unas 70 fotos antiguas de distintos archivos) están vinculadas a través de un código QR con un mapa del sitio exacto y eso facilita una inmersión en la historia en cierto sentido novelada», explica el autor. Este no es el primer libro de Garcia Munar pero sí el primero en el que aprovecha esta nueva herramienta.

Acorazados de guerra en la bahía en una foto del Arxiu Guillem Bestard.

«Quise hacer una guía con rigor histórico, pero escrita para que pudiera leerla todo el mundo. No tiene notas a pie de página y me puse como límite 150 páginas. Mi madre me dijo que esto no parece un libro de historia, pero lo curioso es que se está vendiendo muchísimo, recibo mensajes de todas partes y ya hay algún profesor que lo utiliza para hacer visitas guiadas con sus alumnos», dice el autor. Pere Garcia Munar entiende que el hecho diferencial de la resistencia antifascista en Pollença «puede hacer más atractiva esta parte de nuestra historia».

Pere Garcia muestra su libro.

El libro bebe de otras publicaciones sobre el tema, como La Guerra Civil a Pollença de Pere Salas y otros artículos posteriores. Introduce una nueva posibilidad de lectura, pero también revisa y actualiza los datos publicados hasta ahora incorporando (por ejemplo) datos extraídos de las causas judiciales. «Es el resultado de un trabajo de muchos años también de la Comisión de Memòria Histórica de Pollença. Incluso nos hemos llevado alguna sorpresa porque hemos encontrado más víctimas pero curiosamente también hemos resucitado a alguna», dice.