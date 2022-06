Sergi López Piqueras: «No hay mayor satisfacción que hacer lo que dice tu corazón»

Es médico de profesión y deportista de corazón. Sus latidos siguen el ritmo de la solidaridad. El día 11 de junio, Sergi López Piqueras (manacorí de Ciutadella, 1976) afronta un reto: subir 27 veces a Sant Salvador de Felanitx por una buena causa.

Subir su propio Everest..¿Cómo surgió la idea?

—A los 2 años de nacer mis hijas, con poco tiempo de desconexión, empecé a correr para calmar los nervios. Poco a poco, tras ver que me sentía muy bien tras hacer deporte, fui dedicándole más tiempo. Primero vino una carrera de 10 km, luego una de 21 km, una maratón, un triatlón, un Ironman, un Ultraman y ahora a intentar conseguir un Everesting. Creo que las cosas que valen la pena en esta vida, cuestan tiempo, esfuerzo, sacrificio... Me gusta superarme cada día, superar mis miedos.

¿En qué consiste el ‘Everesting Challenge’?

—Consiste en subir una montaña en bicicleta tantas veces como sean necesarias para acumular el desnivel que tiene el Everest (8.848 metros). Se tiene que hacer sin dormir y se puede parar a descansar y comer algo. Sant Salvador tiene 335m de desnivel, por lo tanto, haciendo 27 subidas salen 9.000 metros.

Pedalea por una buena causa, mejorar la calidad de vida de Catalina. ¿Cuál es su historia?

—Catalina nació con parálisis cerebral por una infección congénita por Citamegalovirus, junto a una escoliosis severa, por la cual ha tenido que pasar múltiples veces por quirófano. No puede movilizar ninguna extremidad y desde hace 3 años, no puede comer por la boca. En fin es totalmente dependiente para todas las actividades. A pesar de todo eso, no hay momento en el que no la veas con una sonrisa de lado a lado. Es inocencia, es alegría. Y su familia, buenas personas, que aún necesitando ayuda, no la piden. Me puse en contacto con su madre para ver si se le podría facilitar algo la vida y me comentó que necesitaban una silla de ruedas especial, la cual la Seguridad Social financiaba una mínima cantidad. Entonces le expliqué mi idea del reto solidario y nos pusimos manos a la obra.

¿Cómo puede contribuir la gente a conseguir este objetivo?

—Me gustaría que día 11 de Junio fuera una fiesta, para Catalina, para su familia; un reconocimiento por su lucha diaria y para que vean que no están solos y que hay gente que les quiere y está a su lado. Con la intención de mejorar su calidad de vida, y necesitando esa silla de ruedas especial, la intención de este reto solidario es conseguir la máxima cantidad de dinero posible para poder pagar parte de la silla, ya que cuesta 7.184 euros. La gente puede colaborar aportando lo que pueda por BIZUM al 639674050 o mediante ingreso en la cuenta ES27 2100 0051 7802 0061 8043 y acudiendo a Sant Salvador a la fiesta de Catalina.

¿Cuántas horas necesitará más o menos para cumplir el reto?

—El inicio será a las 7.00 horas de la mañana. Más o menos tengo calculado que subiré y bajaré en 45 minutos cada vez. Cada 4 horas pararé para comer algo, tomar un café y desconectar mentalmente. Teniendo en cuenta esto, puede ser que, si van bien las cosas, esté 27-28h.

Para atreverse a esta ‘locura’ se ha de estar muy bien preparado tanto físicamente como psicológicamente. ¿Cuál es el proceso?

—Locura es vivir sin un propósito, sin apreciar lo que hacemos mientras lo hacemos, sin pararnos a pensar qué queremos hacer realmente los días que nos quedan... porque todos moriremos, pero ¿habremos vivido haciendo lo que nos llena? A mí me llena intentar ayudar en lo posible y generar alegría.

Físicamente, llevo entrenando casi a diario desde hace 8 años. Mentalmente, durante ese tiempo he ido aprendiendo unos trucos que a mí me funcionan. Desde llevar la mente a otro sitio, disfrutar de la naturaleza, fragmentar el reto en pequeños objetivos hasta pensar en la gente que quiero, en qué quiero hacer en mi vida, en que hay personas que están peor que yo y no podemos quejarnos tanto y finalmente intento siempre enfocarme en las cosas positivas.

Me imagino que es una gran satisfacción personal poder ayudar a los demás.

—Hay una palabra griega llamada Acrasia, que define la falta de voluntad que impide que uno haga lo correcto. No hay mayor satisfacción en esta vida que hacer lo que tu corazón te dice que tienes que hacer. Si haces lo correcto, sientes que contribuyes a hacer un mundo mejor. En lugar de dar importancia a las malas noticias y a lo negativo de las personas, tendríamos que resaltar lo bueno de cada uno y potenciarlo. Yo creo en las personas. Lo único que queremos todos en esta vida es ser felices. Estoy seguro de que la gente hará que día 11 de junio sea un día que recordarán el resto de sus vidas, Catalina y su familia. MUCHAS GRACIAS.