Los pescadores profesionales han mostrado su apoyo a la veda del pulpo, que se impone en Mallorca desde el pasado 1 de junio hasta el 31 de julio, ambos incluidos. Las restricciones a la pesca del pulpo impuestas por el Govern por primera vez para proteger a la especie, se limitan a su captura con nanses o cualquier otra modalidad, profesional o recreativa, que se realice a menos de 50 metros de profundidad.

Los profesionales, a favor

La Federació Balear de Confraries de Pescadors ha señalado que esta veda no provocará un desabastecimiento de pulpo local en el mercado significativa en comparación a su disponibilidad en otros años, porque «de los profesionales, solo afecta a las barcas pequeñas que utilizan artes como las nanses, y que en esta época del año por lo general no se dedican al pulpo, sino que mayoritariamente pescan gamba y langosta; la veda no afecta a las barcas de arrastre, que faenan a mayor profundidad», apunta Domingo Bonnín, presidente de la federación. La veda para la pesca del pulpo de 60 días al año vino fue aprobada por el Govern hace un año, a propuesta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, con la modificación del decreto que regula el marisqueo profesional y recreativo. La decisión se tomó ante el aumento de solicitudes de licencias para capturar pulpos con jaulas por parte de las embarcaciones de pesca con artes menores. El objetivo es garantizar la conservación de la especie evitando su captura en los meses de mayor reproducción. Además de prohibir la pesca profesional o recreativa del pulpo hasta el 1 de agosto, el decreto fija una talla para las capturas, que es de un kilo de peso.

El pulpo se ha convertido, en los últimos años, en un codiciado recurso pesquero precisamente por la mayor demanda que registra en el sector de la gastronomía. El decreto también establece un descanso obligatorio de 41 horas semanales para todas las actividades de marisqueo profesional, que va desde las 22 horas del viernes hasta las 15 h del domingo. En este periodo, todas las artes, incluidas las nanses de pulpo, deben permanecer en tierra o sobre las barcas, pero siempre fuera del mar.