Bàrbara Rebassa ha estado tres años al frente del Ajuntament d’Alcúdia y el sábado cederá el cargo a Domingo Bonnín, del PI.

¿Cómo calificaría estos tres años como alcaldesa de Alcúdia?

—Muy gratificantes. Para mí ha sido un honor representar a los alcudiencs e incluso en momentos tan duros como los de la pandemia, creo que ha sido una vivencia muy positiva y enriquecedora.

¿Le ha servido de algo su experiencia previa como docente?

—Sin duda alguna. Llegar a consensos, escuchar a los ciudadanos y contar hasta diez antes de actuar o de hablar en momentos difíciles son enseñanzas que ya tenía aprendidas de mis años de docencia. Además me encanta hacer caso a la gente, que me paren por la calle para preguntar o reclamar por algo y la vida política del día a día.

¿Ya tienen diseñadas las asignaciones de áreas?

—Sí, están bastante definidas y no habrá demasiadas novedades. Yo seguiré llevando Patrimoni como hasta ahora y Domingo Bonnín convocará próximamente un pleno de organización de las áreas.Tengo que decir que el trabajo junto al PI ha sido muy agradable y me he sentido respaldada en todo momento por ellos.

¿Se va a presentar como candidata socialista en las elecciones de 2023?

—Aún no lo tengo decidido y es un asunto que tenemos que tratar en el partido. Ahora mismo no puedo decir qué haré el año que viene.

¿Qué consejo le daría a su sucesor, que será alcalde de Alcúdia hasta final de legislatura?

—Antes he dicho que una de las cosas que me ha facilitado mi vida laboral como docente es aprender a contar hasta diez antes de actuar en según que momentos. Es el mejor consejo que le podría ofrecer a Domingo tras mi experiencia como alcaldesa y que creo que le puede servir de mucho.