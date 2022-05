Un vecino de la localidad de Son Servera ha denunciado que el punto de recogida de basura del kilómetro 2,2 de la carretera de Son Servera a Artà es un vertedero desde hace años y reclama una actuación a las administraciones.

Este ciudadano apunta a que hace años que pide al Ajuntament que se ponga fin al vertido de restos de obra, uralita y otros materiales porque «dan una muy mala imagen y son un punto de suciedad».

Además, este vecino indica que «muchos escombros terminan en mi propiedad y me provocan destrozos en las barreras que yo mismo he tenido que arreglar». El perjudicado indica que esta área de aportación de residuos «incumple la normativa vigente y, aunque he advertido de la situación en varios ocasiones no se pone solución».