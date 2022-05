Les Fires i Festes de Manacor arrenquen aquest cap de setmana i els actes es prolongaran fins el proper diumenge 5 de juny. Amb una conjunció d’actes tradicionals, celebracions oficials i propostes modernes, Manacor es vol obrir a tota l’Illa per donar encara més a conèixer tot allò que pot oferir. L’alcalde de la localitat, Miquel Oliver, afirma que l’elaboració del programa i tots els preparatius han estat abans que res «un motiu de satisfacció i de retrobament». Després de dos anys sense fires o festes, l’organització ha estat «tot un repte», però la ciutat novament podrà gaudir de la que Oliver considera «la Fira més gran i important de tota Mallorca». Les previsions que maneja el consistori són molt optimistes pel que fa al nombre de visitants: «crec que fins i tot es podria arribar a doblegar la xifra» afirma l’alcalde.

La importància de la cita es basa en diversos factors, «ser caps de comarca i haver posat en marxa iniciatives d’èxit com el Manacor Encantat -que segueix aquests dies- o la fira Manafreak, que han transmès com es mou la ciutat». Aquests factors porten Oliver a declarar sens dubte que «manacor és el millor centre comercial de la Illa. Els visitants no només poden comprar, poden també passejar, conversar amb els comerciants, acudir a algun acte cultural, prendre un cafè... aquest esperit s’exposarà encara més a les Fires i Festes». Per a Miquel Oliver ara es tracta de posar en valor la ciutat, celebrar tots els èxits aconseguits tant en la gestió dels objectius de la legislatura com en la gestió de la pandèmia i la tornada a la normalitat: «ara el que toca és la alegria» conclou.