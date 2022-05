Han pasado más de dos años desde que se paralizaran las visitas guiadas gratuitas a la finca de Ternelles coincidiendo con la declaración del estado de alarma y en la normativa urbanística de Pollença ya no queda rastro del derecho público de paso por el Camí de Ternelles hasta el mar que el Supremo ha obligado a eliminar. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares acaba de archivar definitivamente la pieza de ejecución de la sentencia de 2015 que ha obligado al Ajuntament de Pollença a eliminar de la normativa urbanística local la servidumbre pública de paso que años atrás reconoció el propio Supremo.

La propiedad de Ternelles aseguró durante años que la razón del litigio no era cerrar el acceso, sino proteger las zonas de nidificación del buitre negro, por lo que habilitó en colaboración con la Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) una web para reservar visitas guiadas gratuitas. La pandemia acabó con ellas y se sembró la duda de si la barrera se volvería o no a levantar. Cumpliendo el compromiso de la propiedad la web https://www.visitaguiadaternelles.com/# vuelve a estar operativa. Aunque anuncia la reapertura desde el 1 de mayo, en la práctica ya no hay plazas disponibles hasta el 1 de junio.

Tras la notificación del archivo definitivo de la causa judicial, el alcalde Tomeu Cifre pide al Govern «que espabile y modifique el PORN para recuperar el paso hasta Cala Castell». Está pendiente de resolver las alegaciones desde enero de 2021.