Endesa vende a un fondo extranjero la antigua central de Alcanada en Alcúdia

Endesa ha vendido la antigua central de Alcanada de Alcúdia al fondo internacional Ginkgo, participado por el Fondo Europeo de Inversiones. Este fondo está especializado en la regeneración de espacios industriales. No ha trascendido el precio de compra. Cabe recordar que el departamento insular de Patrimoni aprobó en marzo (tras siete años de deliberación) iniciar el expediente para proteger la antigua factoría y el poblado de los trabajadores de Gesa como Bien de Interés Cultural (BIC), en el caso del edificio principal de la central en la categoría de Monumento.

El Ajuntament d’Alcúdia impulsa además, junto con el Govern y el Consell, la reconversión de este espacio diseñado por Vázquez Molezún (medalla de oro de la Arquitectura) en el centro europeo de descarbonización del mar. El proyecto Alcúdia Tech Mar, ejemplo de reconversión energética, ha sido declarado proyecto estratégico por el Govern de las Illes Balears.

Derecho de tanteo

La eléctrica confirma el traspaso a Ginkgo. «Tratándose de un conjunto inmerso en un proceso de catalogación por parte del Consell de Mallorca, y en virtud de la Ley 12/1998 de Patrimonio de les Illes Balears, esta administración ha sido informada del traspaso para que pueda ejercer el derecho de tanteo que la ley le concede», explica Magdalena Frau, responsable de comunicación y Relaciones Públicas de Endesa Illes Balears. La alcaldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa (PSOE), informó ayer al pleno de esta posibilidad en respuesta a una pregunta del concejal de Podemos, José Manuel Aranda. No obstante fuentes de Patrimoni aseguraron este jueves que «el Consell no tiene derecho de tanteo porque el expediente solo está incoado, no es un BIC aún». «Esta incoación no afecta a posibles operaciones de compra venta. Quien quiera comprar lo puede comprar. Eso no afecta a los trámites para el BIC que, como es público, quien compra sabe en qué condiciones lo hace», añade Patrimoni.

Frau recordó ayer que «el Govern de les Illes Balears, en su Estrategia de Inversiones 2030, define la Economía azul para el Mediterráneo como una línea estratégica, siendo Alcúdia Tech Mar, proyecto de reconversión de la antigua central térmica de Alcúdia para el desarrollo de una nueva política de atracción económica, ambiental y cultural basada en el desarrollo pionero e integral de la descarbonización del mar (ciencia, planes piloto estrategia marítima, soluciones empresariales), uno de los proyectos vertebradores de este eje estratégico».

Endesa concluye que «en este contexto, Ginkgo, por su acreditada solvencia y experiencia internacional en la recuperación de espacios industriales ha decidido tomar el relevo a Endesa con el fin de regenerar este espacio y, de común acuerdo con las administraciones local, insular y autonómica, adecuarlo a las necesidades que un proyecto como es Alcudia Tech Mar requiere».