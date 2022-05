Más de 4.500 pasajeros han llegado ya al puerto de Alcúdia procedentes del sur de Francia

Más de 4.500 pasajeros han llegado en barco desde el sur de Francia al puerto de Alcúdia desde que Corsica Ferries empezó la temporada el 1 de abril. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en el puerto de Palma, en Alcúdia no se recuperan aún las escalas de cruceros. Hay una sola escala prevista en 2022 y no llegará hasta mediados del mes de octubre.

El puerto de Alcúdia ha liderado en los últimos años el crecimiento y recuperación del tráfico de pasajeros y mercancías de Mallorca y es el segundo puerto en crecimiento de Balears solo por detrás de la Savina de Formentera. La llegada al mercado del Corsica Ferries en abril de 2018 marcó un antes y un después en el tráfico de pasajeros de Alcúdia. El éxito fue tal que en 2019 se incrementó la oferta de frecuencias. Desde entonces la crecida de número de pasajeros ha sido constante y el destino ha atraído a otras navieras extranjeras. Inaugurada en mayo de 2010 la estación marítima fue diseñada para permitir el crecimiento del tráfico marítimo. Por lo que se refiere al mercado de cruceros, Alcúdia destaca desde sus inicios por una apuesta cualitativa y no cuantitativa centrada en el alto standing.