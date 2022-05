Alcúdia licita la explotación de cinco chiringuitos para este verano

El Ajuntament d’Alcúdia licitará la explotación para este verano de cinco de los seis balnearios de la playa de Alcúdia por un importe global de 690.185 euros. Las empresas interesadas en explotar alguno de estos establecimientos tienen hasta el 19 de este mes para presentar sus ofertas. Podrán abrir durante todo el verano, pero tendrán que desalojar las instalaciones antes del 20 de octubre. Los contratistas pueden presentar sus ofertas en los cinco lotes aunque a cada licitador solo se le podrá adjudicar un máximo de dos chiringuitos. Las previsiones del Ajuntament es que los locales abran a principios de junio.

El contrato global para 2022 asciende a más del doble que en 2021. El regidor de Platges i Medi Ambient de Alcúdia, Domingo Bonnín (PI), subraya que «la situación sanitaria del año pasado fue muy distinta a la actual por lo que en 2021 se tomaron una serie de medidas para facilitar la apertura de estos establecimientos que en 2022 no serán necesarias». Cada balneario tiene un importe distinto según su situación y mantenimiento. Oscila desde los 198.572 euros del balneario 1 a los 99.288 del balneario 4. No se licita el balneario 6 porque no se encuentra en condiciones para abrirse.

De hecho, en 2022 ha quedado pendiente la sustitución de estos balnearios ya obsoletos por otros nuevos. El Ajuntament preveía una inversión de 3,5 millones de euros y que las obras finalizarían antes de la temporada turística de este año. Las alegaciones presentadas por el GOB han retrasado el proyecto y ahora desde el Ajuntament prevén que podrá comenzar una vez acabado el verano. «Preferimos pasar este verano con los balnearios abiertos y dejar las obras para después», señala Bonnín.