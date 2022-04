El Ajuntament de Manacor deja sin recoger la basura en los hipermercados que no reciclan

El departamento de Medi Ambient del Ajuntament de Manacor dio orden el pasado miércoles por la noche de no recoger la basura de los hipermercados del municipio que no reciclan de manera adecuada. Técnicos del departamento y el regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, visitaron todos los grandes generadores de basura y daban la orden a la empresa del servicio de recoger o no los residuos. Esta ha sido la determinación que ha tomado el Consistorio después de advertir en varias ocasiones a las grandes superficies que no cumplían con la ley balear de residuos ni la ordenanza municipal. En algunos de estos establecimientos se generan hasta seis contenedores de basura que no separan de manera adecuada, lo que supone el mismo volumen de residuos de los que genera el pueblo deSon Macià en un día.

Medi Ambient detectó la falta de reciclaje en algunos hipermercados hace tiempo e intensificó las visitas técnicas para ayudar e informar. Hace un mes, el Ajuntament convocó a todos los hipermercados a una reunión para recordarles el funcionamiento de la recogida selectiva implantada en esta legislatura y se dio un plazo de tres semanas para que aplicaran las medidas adecuadas y realizaran una separación correcta de los residuos. El regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, lamentó que a pesar de todas las facilidades ofrecidas haya algunos establecimientos que incumplen con la normativa «y nosotros, como Ajuntament, no nos podemos saltar la ley cuando hay muchos otros ciudadanos que cumplen con la separación de residuos. Es por esta razón que el miércoles no se recogió la basura que no estaba separada correctamente por fracciones». Visitas Tanto los técnicos como el edil visitaron las grandes superficies junto al camión de la basura e indicaban si los residuos se podían recoger o no. En los casos que no se retiraron, el Ajuntament remitió ayer un informe explicando el porqué de la acción. «Algunos establecimientos son ejemplares. Tienen la obligación de utilizar sus propios contenedores y tener un cuarto de basuras y en algunos casos todo está en perfecto estado, pero en otros no. Incluso detectamos que algunos hipermercados usan los contenedores de la vía pública y se ha abierto un expediente sancionador», según Llodrà. El responsable de Medi Ambient recuerda que «en Manacor se han dado pasos de gigante con la recogida selectiva y debemos ser contundentes con quienes no lo hacen bien».