El Partido Popular denunció este martes la «turismofobia» del Govern tras el informe de la Conselleria de Medi Ambient que insta a la retirada de tres de los seis chiringuitos de es Trenc. La presidenta del PP, Margalida Prohens, acompañada de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, en la playa des Morters, lamentaron esta situación.

Prohens destacó que «este año no podrá haber chiringuitos por culpa de informes ideológicos del gobierno autonómico. Solo se permiten tres de los seis chiringuitos que había hasta la fecha». Además añadió que «el Ajuntament de Campos todavía no ha recibido los informes de Costas para sacar a licitación las concesiones», a la vez que advirtió que «la situación no afecta solo a Campos sino que se verán afectados otros muchos municipios costeros ».

La líder de los populares defendió la «necesidad de protección de los espacios naturales» y recordó que «esto ya lo hacía la ley de Costas de 2013» y que ahora el Govern va «un paso más allá por la obsesión ideológica de Armengol». Prohens dijo que «el retraso de la actividad de los chiringuitos compromete la limpieza y seguridad de las playas ya que los ayuntamientos ven reducidos sus ingresos por las concesiones y son los que han de asumir el coste».