La Fira de Sant Francesc vuelve a Muro en los días 22, 23 y 24 de abril. Retomando la tradición de una feria que quedó en el aire desde 2020 por culpa de la pandemia, el programa de este año viene cargado de tradición y fiesta para que el pueblo se pueda quitar por fin la espina de su gran cita primaveral. Habrá actividades para todos los gustos y edades, distribuidas en tres días intensos que sabrán a reencuentro.

El viernes 22 comenzará con el espectáculo infantil Un Sant Jordi Diferent, en la sala polivalente a las 18 horas. La diversión en la calle comenzará con el Ball en linia en la Plaça Comte d’Empúries, a partir de las 19.00. Inauguración de exposiciones y actividades deportivas completarán las propuestas para esa primera jornada. Para reponer fuerzas entre unas y otras se celebrará la Ruta de Tapes i Pinxos, entre las 20:30 y las 23:30. Siete serán los establecimientos adheridos a la actividad: Cosca, Son Moro, Los Arcos, Nou Can Palau, Can Moragues, Piroska y Can Ribera, que estarán unidos por un servicio de tren turístico.

El sábado estará dominado por la figura de Sant Jordi, con los libros y la lengua como principales protagonistas de casi todos los actos. Al margen, destacará el XIX Festival Miquel Tortell i Cicle de Joves Intèrprets, que tendrá lugar en la Església i Convent de Santa Anna a las 17:30 y contará con las actuaciones de Esperança Recio, Ricardo Duato y Valentin Moldovan. La recta final del día tendrá un tinte más tradicional, con la Misa en l’Església del Convent de Santa Anna con los cánticos liturgicos de la Coral Miquel Tortell, la posterior inauguración de la Mostra d’Artesania de l’Aula d’Adults, el baile popular con Revetla d’Algebelí y la típica Baixada del Conill, que se celebrará a las 12 de la noche en la Plaça del Convent. Como gran novedad se tratará de «atraer a los jóvenes a nuestra tradicional y arraigada Baixada del Conill. El impass que antes se producía antes de este acto se va a llenar ahora con el concierto de un grupo pensado para los más jóvenes, Cirko, que nos permitirá hacer que estos se queden en la plaza a disfrutar de este acto», relata el regidor Antoni Serra.

Las flores, las frutas y la verduras o el ganado dominarán las calles el domingo 24. Diferentes exposiciones a pie de calle, como la de coches antiguos o la de material de salvamento de Platges de Muro, completarán la oferta. Los visitantes podrán disfrutar también de paradetas de productos artesanales, ropa, bisutería y entidades benéficas. La animación élfica callejera y el concierto de la Banda de Música Unió Artística Murera, en el Teatre Principal, pondrán el punto y final a tres días de diversión y tradición.

Antoni Serra, regidor de Fires de Muro.

Antoni Serra se estrena como regidor de Fires para esta de Sant Francesc y lo hace con la ilusión del reencuentro después de dos años en blanco. Su área ha organizado un programa muy extenso, con todo tipo de actividades para todos los gustos, pero sin olvidar el carácter tradicional de la feria. «Las principales novedades son en esta ocasión la coincidencia con la celebración de Sant Jordi y el Dia del Llibre y con el Correllengua, lo que ha hecho que el programa sea más variado y denso aún» declara. La Fira de Muro sabe a «normalidad recuperada, ya que se celebrará sin ningún tipo de restricción sanitaria». Antoni Serra ha puesto especial atención a la artesanía y al producto local, así como a la gastronomía, que es protagonista de la invitación que figura en el programa a visitar y disfrutar de cualquiera de los restaurantes del pueblo. «El viernes tendremos la Ruta de tapes I pinxos y durante toda la Fira animamos a los visitantes a disfrutar de nuestra gastronomía. Es una forma de ayudar y compensar a los hosteleros por todos sus sacrificios en los último meses» afirma.