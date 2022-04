Andratx arranca la temporada sin servicios de playa debido a la burocracia de Costas

Andratx se suma a lista de municipios costeros de Mallorca que han arrancado la temporada turística sin servicios de limpieza, sombrilla y hamacas en sus playas. Como el resto, los servicios las playas de Sant Elm y Camp de Mar no pueden adjudicarse debido a que el Ajuntament –como los de Santa Margalida o Ses Salines– todavía no ha recibido la preceptiva autorización de Demarcación de Costas. Según el teniente de alcalde de Medi Ambient, Llorenç Suau (PI), el Consistorio presidido por el alcalde AntoniMir (PSOE) se encuentra a la espera del informe favorable del organismo dependiente de la Administración periférica del Estado que, «según nos han informado, debería llegar esta semana», sostiene Suau, quien añade que, hace quince días, abrieron el primer sobre para la adjudicación de los servicios playa «y ahora estamos esperando la autorización para abrir el segundo. Esperamos que en diez días esté todo adjudicado», confía el edil. No obstante, Llorenç Suau reconoce que si hubieran tenido la autorización de Costas a finales de marzo, «que era lo normal», todos los servicios ya estarían adjudicados, asegura Suau.

Desde la oposición, el PP, mayor grupo municipal, lamenta que a estas alturas del año el Consistorio todavía no haya sido capaz de adjudicar los servicios de playa, al tiempo que recuerda que, desde que en mayo de 2020 la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento y explotación de las playas de Andratx renunciace al contrato (debido a unas condiciones afeadas hasta por el Consell Consultiu), «el Consistorio ha sido incapaz de poder realizar los trámites oportunos para volver a contratar una empresa para la explotación de los servicios de playa, lo que hace que dos años después, los turistas que visitan el municipio no dispongan de hamacas, ni sombrillas», apuntan desde el partido liderado por Estefanía Gonzalvo. Problema cronificado En cuanto a las labores de mantenimiento y limpieza de los arenales, desde el PP sostienen que «se ha realizado una limpieza superficial, manual, pero no con la maquinaria que se utiliadaba para efectuar el cribado de arena y conservar las playas en perfecto estado. Todo ello pone en evidencia la gestión de los departamentos de Medio Ambiente y Contratación, incapaces –reiteran– de solventar las problemática que este propio equipo de gobierno creó», concluye el PP.