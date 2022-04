La localidad de Portocolom se convertirá en plena Semana Santa, del 13 al 17 de abril, en uno de los centros de la atención náutica nacional al acoger en sus aguas el Campeonato de España de la clase 29er. La organización de la regata correrá a cargo del Club Nàutic Portocolom, que confirma de este modo su apuesta decidida por el fomento de la vela y por situar al municipio de Felanitx en el mapa del deporte náutico. Climent Garau, presidente de esta entidad deportiva, se muestra convencido de que Portocolom es «uno de los mejores lugares de Mallorca para iniciarse en el deporte de la vela», además de ofrecer «un magnífico campo de regatas para competiciones de alto nivel».

El Campeonato de España de 29er reunirá en Mallorca a algunos de los mejores especialistas mundiales de esta embarcación considerada estratégica por la Real Federación Española de Vela (RFEV). Javier Sanz, presidente de la RFEV, explica que el nuevo proyecto deportivo del máximo órgano gestor de la vela nacional otorga una gran importancia a las categorías juveniles, como el 29er, a fin de crear una base de regatistas que en cualquier momento puedan dar el salto a las clases olímpicas. «El 29er es un barco física y técnicamente muy exigente que sirve de plataforma para el 49er o el FX, dos clases de skiff que están en el programa de los JJOO». La regata de Portocolom contará, entre otros, con la participación de los vigentes campeones mundiales de 29er, los hermanos Mateo y Simón Codoñer, que navegan con la grímpola del Real Club Náutico de Valencia, entidad que aporta siete tripulaciones. También competirán representantes del Real Club Náutico de Palma (RCNP), el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Club Nàutic El Garraf o el Real Club de Regatas de Alicante. El evento arrancará oficialmente el 13 de abril, aunque las pruebas no comenzarán hasta el día siguiente. La primera jornada se destinará a la confirmación de inscripciones y a la medición de las velas y las embarcaciones. Estas operaciones se llevarán a cabo en las oficinas del CNP y en la explanada del puerto. La organización ha programado la señal de atención para el procedimiento de salida de cada jornada a las 11.00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La ceremonia de entrega de trofeos se celebrará a las 18.00 horas del día 17.

El campo de regatas, como es habitual en todas las competiciones organizadas por el CNP, estará situado frente a la bocana del puerto natural de Portocolom. La flota se dividirá en las categorías Sub 17, Sub 19 y absoluta, aunque las salidas se darán de forma conjunta. Los 29er son barcos muy

rápidos y pueden completar hasta cuatro regatas por jornada.