Més critica que la propuesta de alcantarillado de Vallgornera costará 30.000 € a cada vecino

Més per Llucmajor ha denunciado que la nueva propuesta de alcantarillado que ha puesto sobre la mesa el equipo de gobierno municipal de Llucmajor (PP–ASI–Cs–PI y tres regidores no adscritos) es «irresponsable y temeraria». Además indican que con este alcantarillado cada vecino de Cala Pi, es Pas y Vallgornera deberá pagar 30.000 euros en impuestos especiales. Ha sido el regidor de la formación Més per Llucmajor, Miquel Serra, el que ha manifestado que «el proyecto de asistencia técnica y la dirección de obra de la dotación de servicios y estación depuradora presentan una serie de carencias desde un punto de vista económico, técnico, social y ambiental». Serra asegura que «no existe un estudio de impacto ambiental en la Red Natura 2000 para cumplir con los requerimientos de la legislación vigente. Y es que hay que recordar que bajo el suelo de estas tres urbanizaciones está una de las cuevas más importantes del sur de Europa. Serra manifiesta que «la cueva de es Pas de Vallgornera es única, espectacular y no entendemos cómo el Ajuntament de Llucmajor la puede amenazar planteando este proyecto».

En el último pleno municipal, el ejecutivo de Éric Jareño (PP) aprobó la modificación de crédito de 1,1 millones de euros para poder acometer el proyecto de alcantarillado y servicios de las tres urbanizaciones de Llucmajor. Desde hace años, el Ajuntament de Llucmajor intenta hallar una solución para poder dotar de alcantarillado a estos núcleos costeros. Se han estudiado distintos métodos para solucionar el problema desde la construcción de una depuradora hasta la instalación de depósitos en cada una de las viviendas existentes. Ahora, finalmente, el proyecto debe incluir la construcción de una red de alcantarillado por vacío en las tres urbanizaciones. Además de una depuradora en la zona, de la que el Ajuntament hace años que tiene adquirido el solar, y las obras para dotar o remodelar la totalidad de servicios en las zonas urbanas, abastecimiento, alumbrado público, asfaltado y aceras. Tres aspectos Miquel Serra indica que sobre el proyecto presentado por el Ajuntament existen dudas sociales, ambientales y técnicas. Por ello advierte que «son demasiadas dudas para un proyecto tan importante y tenemos la sensación de que es la enésima ocasión en la que nos quieren vender humo, anunciando un proyecto que difícilmente podrá ejecutarse. Esta vez el humo nos va a costar 1,1 millones de euros por un proyecto que tiene muchas posibilidades de permanecer dentro de un cajón eternamente».