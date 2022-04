El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència) no será juzgado por la denuncia por supuesto fraude electoral que cursó contra él SUMA, una coalición municipal entre PSOE e Independents, durante la campaña electoral de mayo de 2019. El juzgado de instrucción número 3 de Inca ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Monjo, al «no haber quedado debidamente acreditada la perpetración del delito electoral». El tribunal también basa su decisión en que no se ha personado acusación particular, un hecho necesario para que el procedimiento contra Monjo pudiera seguir adelante.

Los hechos se remontan a los días previos a las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2019. Entonces, Monjo ya era alcalde y se presentaba a la reelección. Sus adversarios denunciaron ante la Junta Electoral que sospechaban de irregularidades en el padrón de habitantes. Concretamente, que podría haber empadronamientos sospechosos en propiedades del propio alcalde. La Junta Electoral remitió esta denuncia a la Fiscalía, que decidió abrir una investigación Monjo fue citado a declarar en septiembre de 2021, un año y tres meses después de haber recuperado la Alcaldía tras pactar con el PP. Convergència ganó las elecciones con una diferencia de 116 votos y un escaño más que SUMA, que fue la segunda fuerza más votada. Los responsables de SUMA que pusieron la denuncia, Xisco Bergas y Antoni Reus, fueron llamados a declarar en febrero pasado. Un mes después, el juzgado dictaba el sobreseimiento provisional de la causa contra Monjo, aunque deja abierta la posibilidad de su reapertura si apareciesen nuevos indicios. Joan Monjo ha acusado a SUMA de que «solo querían crear dudas para perjudicarme durante la campaña electoral; luego tanto en el juzgado como en la comisión de investigación municipal se han echado para atrás, es su táctica habitual». Aún así, el alcalde advierte que no cerrará la comisión de investigación que creó en el Ajuntament «hasta saber cómo se ha accedido a una base de datos que no es pública». El portavoz del PSOE (SUMA se disolvió en enero pasado) Xisco Bergas, se muestra sorprendido por el sobreseimiento. «Cumplimos con nuestro deber como concejales de poner en conocimiento de la Junta Electoral posibles irregularidades, entendemos que si la Fiscalía actuó fue porque también vio indicios».