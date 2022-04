Sóller vive intensamente este fin de semana su Fira de la Taronja. Después de varios días de intensa actividad gastronómica en torno a esta fruta en muchos restaurantes del pueblo, llega la Fira en si, con un extenso programa de actividades. El sábado arrancará con exposición y venta de toda clase de productos locales cítricos y un mercado de artesanía. A las 10 horas tendrá lugar un show cooking en el Jardí Botànic con Juan Fernández, para acto seguido realizar una visita guiada a la finca Cas Sant. A partir de las 11.30 las plaza también acogerá degustaciones selectas de productos elaborados con naranjas y otros cítricos, en las que participarán restaurantes como Can Gata, Can Nadal, Es Canyís, El Guía o la carnicería Ca n’Esteve. Toda la jornada la plaza de la Contitució será un hervidero de actividades, como degustaciones, talleres o actuaciones musicales, que culminarán con la fiesta Nit Taronja, que contará con las actuaciones de Debaix y old Noise.

El domingo la Fira tendrá el mismo horario, de 10 a 16 horas, con la misma oferta expositiva, comercial y artesanal. Las actividades complementarias volverán a tener visitas guidas y talleres, aunque destaca en el programa una interesante actividad, el recorrido literario por la Vall, a cargo de Guillem Puig, a partir de las 11.30. A las 13 horas será el acto de clausura, en el que participará su padrino, Antoni Burgos. Se hará el recuento del concurso Quantes Taronges Tenc? y además se hará entrega de los premios a los finalistas y ganadores del Concurs de Mostradors. Además de este fin de semana central, dedicado a la naranja, la Fira incluye jornadas gastronómicas que arrancaron el viernes 18 como Jornades de la Taronja y se extenderán hasta el final de la feria. En estas jornadas se podrá disfrutar de la excelente cocina de Sóller, el Port y Fornalutx a través de las propuestas de 23 establecimientos: Airecel, Balear, Barretes, Campo Sol, Ca’n Benet, Gran Hotel Sóller, Ca’n Boqueta, Ca’n Gata, Ca’n Karlito, Ca’n Nadal, Ca’n Pintxo, Ciales, Davant la mar, Do de pit, Don Pedro, El guía, Es Canyis, Hotel Marina, La Vila, Nautilus, Noname, sa Figuera y Suculenta. Platos tan sugerentes y apetecibles como Milhojas de pan carasatu y tártaro de atún rojo, burrata, ensaladita de gajos de naranja, yema curada y aceite de oliva; Tosta de solomillo de ternera con confitura de naranja, tomillo y pimienta negra; Raya en crosta de naranja con guisantes a la parisina y salsa de naranja; Porcella confitada con naranja sobre polenta aromatizada de cítricos y verduras al vapor o Bizcocho de almendra, crema de naranja y azafrán, sorbete de choco naranja, se incluyen en los menús especiales que los restaurantes han creado para la ocasión y que sin duda van a ser un gran atractivo tanto para vecinos como para visitantes. La Fira como tal comenzó el sábado 26 de marzo con el pregón del expolítico y agricultor Toni Burgos, que en su periodo como regidor del Ajuntament fue quien impulsó la idea de la Fira de la Taronja. Los actos centrales se concentrarán en el fin de semana de los días 2 y 3 de abril, con un amplio programa de actividades para grandes y pequeños que incluirán talleres, showcooking, mercadillo especializado y de artesanía, concursos y visitas guiadas. Con todo ello se espera dinamizar y potenciar el comercio, la restauración y los productos locales y ofrecer a todos los mallorquines los encantos de este municipio tan especial. La organización de las Jornades y la Fira ha corrido a cargo del área de Promoció Econòmica del Ajuntament, con Sebastià Aguiló que destaca como principales novedades «el carácter cultural , con las diversas visitas guiadas y un especial recorrido literario». De entre el variado programa, «la parte gastronómica es la que pienso que atraerá a más público. El show cooking y los platos con la naranja como protagonista, son solo algunas de las principales atracciones».

«La restauración», afirma Aguiló, «tiene un papel protagonista muy consolidado y además poder celebrar nuestra querida Fira de la Taronja en un formato de nuevo tradicional es un signo de recuperación y de vuelta a la normalidad, un punto de inflexión» subraya.