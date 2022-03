Costas deniega el permiso para abrir los chiringuitos de la playa de Capellans

Los tres restaurantes de playa situados sobre la arena en sa Caseta des Capellans no podrán abrir sus puertas este verano, salvo que Costas dé marcha atrás en su postura de no renovar las concesiones para las terrazas de estos locales. El año pasado Costas ya comunicó que no renovaría estas concesiones al no cumplirse la distancia mínima de 200 metros entre los bares de playa que establece una normativa de 2013.

Tanto el Ajuntament de Muro como los empresarios que tienen la concesión de estos negocios alegaron contra esta decisión, pero en enero la delegación de Costas en Balears trasladó estas alegaciones al Ministerio y éste aún no se ha pronunciado, cuando en abril comienza la temporada turística. Más de 60 empleados fijos, otros eventuales y las familias que explotan estos chiringuitos de playa temen estar ante un «silencio administrativo» y que se quedarán sin trabajo. «Llevamos 60 años aquí sin problema y ahora nos tendremos que ir con deudas; en 2021 nos dijeron que no se renovaba la concesión porque los locales no están separados 200 metros, cuando en 2012, 2016 y 2020 nos renovaron sin problema en las mismas condiciones», apunta Carlos Ramis, uno de los afectados. Los tres restaurantes tienen prácticamente todas sus mesas y sillas sobre la misma arena de la playa. El Ajuntament de Muro confía en la visita del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aplazada al 11 de mayo, para tratar de resolver este tema y el deslinde que dejaría a unas 22 casitas de veraneo dentro del dominio público.