La dirección general d’Espais Naturals i Biodiversitat informó este martes a favor del nuevo proyecto de ampliación del hotel Formentor, lo que permitirá al alcalde de Pollença, Tomeu Cifre, conceder la licencia de obra de forma inminente. El proyecto ya había recibido el visto bueno de Turisme por lo que este era el último escollo que impedía conceder el permiso. El informe de Biodiversitat confirma que (igual que el proyecto inicial de ampliación que impulsaba ya el fondo inversor Emin Capital para reconvertir el hotel en un Four Seasons) el nuevo proyecto modificado que cambia el nuevo sótano por un semisótano con vistas al mar, no tiene afectación sobre la Red Natura 2000. No obstante, pide que se apliquen medidas para reducir los impactos de la obra.

«Los trabajos de desbrozado previstos en el proyecto y la reubicación de ciertos ejemplares de la flora deberán de ser las mínimas imprescindibles y solo en las zonas en las que sea estrictamente necesario, de tal forma que se mantenga en la parcela el estado de cobertura vegetal actual de la vegetación natural», dice el director general Llorenç Mas. «Por la proximidad a los espacios de la Red Natura 2000 no se podrán utilizar los exteriores del hotel para poner música a un volumen elevado», añade en el informe. Prohíbe también el uso de luminarias «que puedan producir contaminación lumínica sobre los espacios de la Red Natura 2000». El proyecto de ampliación del hotel Formentor permitirá reconvertir el mítico establecimiento en un Cinco Estrellas Gran Lujo reduciendo el número de habitaciones a 112. Prevé además un aparcamiento de 103 plazas para coches, 44 para motos y 25 para buggies sin contemplar ningún cambio de usos ni aumentar el número de pisos del edificio original. El hotel ampliará su superficie útil añadiendo (al amparo de la ley 2/2020 de reactivación económica) una sala de congresos y un spa semisoterrado con vistas al mar. Una vez finalizada la obra, tendrá 112 unidades de alojamiento y 249 plazas hoteleras. Cabe recordar que la propiedad ya obtuvo el pasado verano la licencia de reforma integral del hotel Formentor en base a la normativa urbanística vigente en Pollença. Ha demolido prácticamente todo el interior y ha tenido las obras paradas a la espera de saber si podría o no realizar la ampliación prevista.