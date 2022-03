Los residentes en Son Serra de Marina estrenan la asistencia semanal de los servicios sociales

Desde esta semana, los residentes en Son Serra de Marina recibirán atención de los servicios sociales en las oficinas del mismo núcleo. El Ajuntament de Santa Margalida ha habilitado un despacho en la oficina municipal de Son Serra para que, cada miércoles, una trabajadora social pueda canalizar las necesidades de los vecinos de este núcleo residencial.

Hasta ahora, los vecinos que necesitaban realizar alguna consulta o utilizar alguna de las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales municipales, debían trasladarse hasta las oficinas de Santa Margalida o de Can Picafort. El concejal de Serveis Socials, Miquel Estelrich, señala que «cada miércoles se desplazará una trabajadora social hasta Son Serra, para evitar desplazamientos a los vecinos; especialmente esto facilitará las cosas a los mayores, que a veces no se pueden desplazar por sus propios medios y no tendrán que estar pendientes de que alguien les pueda acompañar». La persona encargada de atender a los vecinos de Son Serra es la trabajadora social que, además, supervisa el centro de día. Y el horario será los miércoles de 9.00 a 14.00 horas en las oficinas municipales.

Actividades para mayores

Este es un primer paso en el acercamiento de los servicios sociales a Son Serra, un núcleo costero perteneciente al municipio de Santa Margalida que, en invierno, ve reducida su población. La idea del área de Serveis Socials es extender toda la cartera de servicios: ayuda a domicilio, comida a domicilio, teleasistencia, etc. «También estamos trabajando en la programación de actividades como los talleres de memoria», apunta Estelrich.