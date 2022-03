El Ajuntament de Pollença comprará la antigua estación de Can Villalonga.

El Ajuntament de Pollença proyecta comprar la antigua estación de autobuses de Can Villalonga por 2,4 millones de euros para edificar en el solar un equipamiento público, oficinas, salas multifuncionales o equipamientos culturales. «La propiedad la tenía en venta en varias inmobiliarias por más de 3 millones de euros y es un solar muy suculento por que se pueden hacer muchas viviendas. Hemos hecho una tasación y hablado con la propiedad y de palabra nos ha dado el ok para que lo compremos por 2,4 millones de euros. Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar porque es un solar muy céntrico», informa el alcalde Tomeu Cifre. La antigua estación de autobuses está situada en la esquina de las calles Sant Isidre y Miquel Botatotxo.

El Ajuntament procederá ahora a realizar una modificación de crédito financiada con remanente de tesorería para hacer efectiva la compra. La antigua estación de autobuses se construyó en 1970 en la parcela urbana de 623 metros cuadrados. Según el planeamiento actualmente vigente se puede edificar planta baja, planta piso con una profundidad máxima de 12 metros y encima una planta ‘porche’ que puede ocupar el 70 por ciento de la superficie de las plantas inferiores. La altura máxima de las edificaciones es de 7,5, 7,8 y 8,8 metros de altura según la zona. En total el solar tiene una superficie máxima edificable de 1.539 metros cuadrados. «Se trata de un solar muy importante en el centro histórico de Pollença que pasará de manos privadas a ser patrimonio de todos los pollencins y pollencines, Es una gran oportunidad que no podíamos dejar de aprovechar y una buena noticia para el pueblo», concluye el alcalde Cifre.