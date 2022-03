300 personas marchan en Alaró bajo el lema ‘Via Verda Així No’

Unas 300 personas se han manifestado este domingo en Alaró, convocadas por la plataforma ciudadana Via Verda Així No, para pedir al Govern balear que modifique el proyecto de construcción de la llamada Vía Verde y opte por un itinerario que vaya paralelo a la carretera general «para evitar expropiaciones y nuevos impactos en la zona rural».

El pasado mes de febrero el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, anunció la construcción de un camino de 2,35 kilómetros que recupera el antiguo trazado del tranvía que antaño llegaba a Alaró, con una inversión de 1,2 millones de euros. Este proyecto responde a una reivindicación histórica de la plataforma Volem Via Verda que cada año convocaba manifestaciones para pedir la creación de un itinerario para peatones y ciclistas sobre el antiguo trazado ferroviario. Querían mejorar así la conexión del pueblo con la estación del tren.

Mobilitat calcula que para respetar el antiguo trazado ferroviario deberán expropiarse 12.684 metros cuadrados de terrenos, lo que supone abonar 187.803 euros en indemnizaciones, pero el proyecto presentado no convence a todos. Los afectados por las expropiaciones constituyeron la nueva plataforma Via Verda Així No que cuenta con el apoyo del Ajuntament, gobernado por el PP.

«El proyecto del Govern no recupera exactamente el antiguo trazado de la vía ferroviaria, lo hace solo en algunos tramos por lo que los vecinos afectados por las expropiaciones, igual que nosotros, son partidarios de que se cree una vía verde paralela a la carretera», dice el alcalde Llorenç Perelló.