Mancor aplaude a las pioneras del fútbol coincidiendo con el cincuenta aniversario de la fundación de la división femenina del Montaura. El director de la revista local Montaura, Joan Gual, rescata en un artículo la gesta de aquellas mujeres (hoy casi olvidada) que sembró las bases hacia la igualdad en el fútbol.

El historiador y profesor de la UIB Pere Fullana entrevistó el pasado verano en Mancor a cuatro de las pioneras del fútbol femenino en el municipio (la capitana Petra Mateu y las jugadoras Margalida Reynés, Margalida Gual y Maria Matorell) en el marco de un trabajo que realiza en torno al fútbol en Mallorca. Parte de la premisa de que «el fútbol femenino no solo es un deporte, es muchas más cosas». «En 1971 época Mancor apenas tenía unos 800 habitantes y no había muchas diversiones. Éramos una pandilla y montamos el Teleclub. Allí nos reuníamos las amigas y gente más mayor y fue donde surgió la idea de montar el equipo de fútbol», explica la capitana Petra Mateu.

Mateu, Reynés, Gual y Martorell . Fotos:ARCHIVO MANCOR/MONTAURA

Ella y sus amigas habían visto el famoso partido de fútbol entre las folklóricas (con Lola Flores a la cabeza) y las Finolis (capitaneadas por Encarnita Polo) y pensaron «¿Por qué no podemos nosotras montar un equipo femenino?». La capitana recuerda que durante un par de años jugaron partidos con otros equipos de fútbol femenino de la Isla como el Verge de Lluc, el Tagomago o el Constancia y cómo su equipo acabó desapareciendo al cabo de un par de años «porque los otros equipos femeninos también iban desapareciendo y no había competiciones debido a que a la federación no le interesaba».

Petra Mateu se muestra ahora satisfecha por el cambio de tendencia que ha puesto al fútbol femenino en valor. «Me parece que ahora va bien, pero siempre podría ir un poco mejor», dice la capitana del Montaura.

Una crónica publicada en la revista local Montaura en 1971 da cuenta de la gran aceptación que tuvo su equipo en Mancor. «Un grupo de entusiastas deportistas, contra todas las opiniones pesimistas, ha formado el primer equipo femenino que ha existido en la localidad. Su esfuerzo ha sido correspondido ampliamente por la afición, ya que sus actuaciones han sido presenciadas por un público multitudinario. De los siete partidos disputados hasta ahora, cuatro han sido victorias», decía el rotativo.