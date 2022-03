Progreso Verde denuncia una finca de Campanet «en la que dejan morir las ovejas de hambre»

El partido ecoanimalista Progreso en Verde denuncia, junto a Baldea y Pro Animales Mallorca que «hay una finca en Campanet donde se deja morir a las ovejas de hambre o enfermedad». Guillem Amengual, presidente de Progreso Verde, aseguró que se han interpuesto las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil, la Policía Local y la Conselleria de Agricultura.

«Aterrador, dantesco». Así describe Progreso en Verde las imágenes que les han hecho llegar de una finca en Campanet donde se acumulan los cadáveres de las ovejas. «¿Cómo es posible que se permita morir a los animales en las fincas de supuestos ganaderos? ¿Muertes por desnutrición o enfermedades que se denuncian año tras año sin que pase nada?», se preguntan los denunciantes.

Critican que «cuando aparecen los responsables de la Conselleria de Agricultura i Pesca, resulta que todo está bien». «¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?», se pregunta Guillermo Amengual. «Diez días después de interponer las denuncias, no sabemos nada de la investigación, ni siquiera si han ido a realizar comprobación alguna y los animales siguen muriendo. Y por si fuera poco, las instituciones siguen tratando a los animales como simples objetos», añade. La alcaldesa de Campanet explicó que en la Policía Local no hay constancia de la denuncia. «He contactado con Guillermo Amengual y al parecer ha habido un error y la denuncia no ha llegado. Una vez nos la hagan llegar la investigaremos», dijo.