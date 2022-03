Demà dissabte, al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, tindrà lloc la segona edició de la Fira de les Dones. La primera edició, celebrada a principis del 2020, va marcar el fil conductor d’aquesta segona, mostrar el treball i la projecció de dones artistes, emprenedores o artesanes del municipi.

Carme Gomila Domínguez, delegada de Polítiques Transversals de l’Ajuntament de Manacor ha estat al capdavant de l’equip que ha organitzat aquesta segona edició i assenyala com a novetats principals d’aquesta «la implicació d’altres agents importants que ajuden a que Manacor sigui el que és, que són les comerciants». «Enguany feim un homenatge a les dones comerciants de tot el municipi, en forma d’exposició, però també hem implicat el teixit comercial en general» afegeix. La implicació dels joves ha estat també molt important: «Volíem fer un passa més i gràcies a la col·laboració dels alumnes de batxillerat de l’IES Mossèn Alcover i de l’IES Portocristo, diferents aparadors de tot el municipi estaran decorats amb les seves obres».



Un altre aspecte nou serà que «també podrem veure-hi reflectida la implicació de les diferents entitats sense ànim de lucre que hi ha a Manacor, ja que la majoria d’elles han programat tallers, exposicions o activitats». Despres de la primera edició, que «va superar les nostres expectatives», Gomila destaca que «em rebut més de 60 sol·licituts per muntar una paradeta i hi participaran unes 10 entitats sense ànim de lucre també. A part d’això, també hi haurà concerts, contacontes, activitats artístiques infantils i exposicions».

La regidora és clara en els motius per organitzar aquesta Fira, i sostè que «les dones estam exposades a la pressió estètica, als estereotips, a patir més malalties mentals, a la bretxa salarial, a la pobresa. I el feminisme, en definitiva, ens col·loca en una posició justa i digna».



Per a Gomila, la Fira és la culminació d´una tasca que es desenvolupa tot l´any: «feim tallers preventius a les escoles, xerrades, campanyes, atenció a víctimes de violència, etc. Som un poble feminista i seguirem treballant per ser-ho cada dia més. La Fira de les Dones ha vingut per quedar i s’ha de convertir en un símbol de manacorinitat». Així mateix vol «donar les gràcies a tothom que hi ha contribuït i que ajudaran a que la fira sigui del poble».