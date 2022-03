Las entidades aceptan la celebración en sa Pobla de un ‘simulacro’ de Sant Antoni en abril

El Ajuntament de sa Pobla y las entidades santantonieres del municipio acordaron anoche la celebración de una Mostra Infantil i Solidària el próximo sábado 30 de abril, que contará con algunos de los elementos de la fiesta de Sant Antoni que no pudieron llevarse a cabo en enero por las restricciones sanitarias. El evento consistirá en un pasacalles con la presencia de los caparrots y de los caparrots minyons, además de la Banda de Música de sa Pobla y otras asociaciones del pueblo que se unen a la propuesta. El recorrido acabará en la plaza Major donde los caparrots ofrecerán sus bailes.

En la reunión, que se celebró en Sa Congregació porque el Museu de Can Planes está en obras, la Obreria de Sant Antoni comunicó que no participaría en el acto de abril y que por tanto sus dimonis no saldrían a la calle el día 30. Tampoco habrá otros actos de carácter religioso ni actividades con reminiscencias de Sant Antoni. De hecho, en la reunión se hizo hincapié en la necesidad de desvincular el concepto de la fiesta de Sant Antoni de enero con la celebración del 30 de abril, a pesar de que saldrán los caparrots.

Los ‘dimonis’ de la Obreria no saldrán a la calle el sábado 30.

Solidaridad

Otro de los aspectos que se ha añadido a la fiesta del 30 de abril es la aportación de un espíritu solidario con la situación actual en Ucrania. Durante la mañana del último sábado de abril está previsto realizar alguna acción con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados de la guerra, al preverse que será una jornada con mucho público presente.

Cabe recordar que en las semanas previas a la llegada de la festividad de Sant Antoni, el 17 de enero, se llevaron a cabo varias reuniones con las entidades para decidir qué hacer. El Ajuntament propuso en un principio preparar una serie de actos en recintos controlados por el aforo y con diversas restricciones de seguridad sanitaria. En la última de las reuniones, tanto Consistorio como entidades decidieron anular todas estas actividades alternativas. Aun así, el 16 de enero se produjo una glosada espontánea en la plaza Major que contó con mucha participación.