Manacor genera 82.000 euros de beneficios tras municipalizar las playas

El Ajuntament de Manacor ha hecho público que generó unos beneficios de 82.000 euros durante el verano pasado tras municipalizar las playas. Estos ingresos superaron las previsiones iniciales puesto que la ocupación de hamacas y sombrillas se redujo a la mitad debido a las restricciones por la COVID-19.

Aun así, el PP mantiene que el Consistorio ha perdido un millón de euros tras internalizar el servicio. La portavoz ‘popular’, Maria Antònia Sansó, lo achaca a la diferencia de medio millón de euros que existe entre el presupuesto de la empresa municipal SAM entre 2020 y 2021 y el haber dejado de ingresar cerca de 500.000 euros del canon de la empresa concesionaria del servicio.

La presidenta de la SAM, Cristina Capó, dijo que la diferencia de medio millón en el presupuesto es debido a una «regularización contable» y aseguró que «si el Ajuntament no hubiera municipalizado el servicio, no se habría dado porque no había ninguna empresa interesada». El vicepresidente de la SAM, Sebastià Nadal, lamentó la postura en contra del PP de tener un servicio público y aseguró que «el estudio económico apunta a que los ingresos serán mayores cada año».