Son Servera elimina la ORA gratuita ante la falta continuada de cumplimiento

El Ajuntament de Son Servera ha derogado la ordenanza de estacionamiento regulado (ORA) que se aplicaba en todo el municipio con carácter gratuito, ante la falta continuada de cumplimiento. Así lo explicó a este periódico la alcaldesa de la localidad, Natalia Troya (PSOE).

En el caso de Son Servera pueblo, la ordenanza se aprobó en 2003 y posteriormente se amplió. El sistema de funcionamiento era gratuito y de permanencia limitada. Funcionaba a través de un reloj o distintivo que se podía conseguir en las diferentes dependencias municipales. La norma afectaba a las calles más cercanas al Ajuntament: Fra Garí, Esglèsia, Concepció y Passió. El usuario tenía media hora y tras este tiempo debía cambiar el vehículo.

Dinamización

En Cala Millor la ORA afectaba a unas diez calles. También era gratuita y el objetivo era regular el estacionamiento, dinamizar el comercio y activar la economía de la costa. La alcaldesa manifestó que «la gente no estaba concienciada y no se cumplía la normativa. No tiene ningún sentido tener una ordenanza que no se aplica». Además otros de los problemas, según argumentó, era que «no teníamos efectivos para controlar el estacionamiento regulado».