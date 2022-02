El Partido Popular de Marratxí ha votado en contra de los presupuestos municipales «por no ser los de la rebaja de impuestos, por no estar consensuados, por no ser los que solucionen los problemas reales de los vecinos y por la falta de inversiones para la mejora de instalaciones municipales tras ocho años gobernando y para lo que son reivindicaciones de los marratxiners y marratxineras».

El portavoz del grupo municipal del PP, Jaume Llompart, recalca que «al gobernar nosotros, habrá la reforma fiscal que necesita nuestro municipio y defiende que «ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos y los presupuestos del Pacte no son los que Marratxí necesita en estos momentos». Con todo, Llompart asegura que en 2023, «cuando gobernemos el Ajuntament de Marratxí y el Govern de les Illes Balears con Marga Prohens como presidenta, rebajaremos en 200 millones los impuestos en Balears, suprimiremos el Impuesto de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda para menores de 30 años, reduciremos el Impuesto de Patrimonio y rebajaremos medio punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 €». «Y además, como novedad, proponemos tres nuevas deducciones: por nacimiento o adopción, por gastos derivados de cuidados mayores de 65 años o para arrendadores. Nosotros, creemos que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de las familias, autónomos y sociedad en general de todo Marratxí», concluye el también presidente del PP marratxiner, Jaume Llompart.