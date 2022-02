Con impotencia. Así señala sentirse el Ajuntament de Llucmajor ante las peticiones de los vecinos de Son Verí Nou. Estos reclaman al ejecutivo, presidido por Éric Jareño (PP), que proceda a desocupar una cueva del litoral de Son Verí. Una persona habita la cavidad y pese a que no ha cometido ningún delito si que los vecinos señalan que no les permite acercarse a la zona ya que les arroja agua de mar mezclada con sus propios excrementos.

La ocupación se inició en el verano del año 2018. Entonces un joven se instaló allí y según los datos de la Policía Local de Llucmajor habitó la cavidad hasta finales del año pasado. Ahora, después de unos meses de ausencia, parece que ha vuelto a ocupar el espacio. Desde la Policía Local indican que desconocen si se trata de la misma persona ya que no han podido hablar con él y cada vez que sale va encapuchado. Se trataría de una persona de origen extranjero.

Los vecinos de Son Verí Nou han hecho llegar al Ajuntament su preocupación y la inseguridad en la que viven con esta situación. En esta ultima ocupación el habitante de la cueva ha realizado pintadas sobre las rocas y en el paseo marítimo de la urbanización en las que alerta a los vecinos que no se acerquen hasta la gruta.

El Ajuntament dice que la Demarcación de Costas ha señalado que no es una situación de su competencia. Por ello la manera de sacar a esta persona de la cueva es con un permiso de Patrimoni del Consell de Mallorca para restablecer la cavidad a su estado original. Las únicas acciones judiciales que se pueden tomar contra este individuo son las de un delito contra el patrimonio, indican desde el Ajuntament.

Éric Jareño, alcalde de Llucmajor señala que «estamos dando todos los pasos que marca la ley. Entendemos las peticiones de los vecinos pero como alcalde me siento frustrado para no poder dar solución al problema. En este caso la ley no protege a los vecinos. Nosotros ponemos controles diarios de la Policía Local. Pero en este caso depende de instituciones supramunicipales como es Patrimoni del Consell y esperemos que den una rápida respuesta».