Por una amplia mayoría de 10 votos (PSOE, Bloc, UP, PI y el regidor Joan Aznar), la abstención de los seis del PP y sólo el voto en contra de la concejala de Vox, el pleno del Ajuntament de Felanitx condenó el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936. Fue a raíz de una moción presentada por el PSOE que se adoptó este acuerdo. El pasado verano, la asociación Memoria de Mallorca envió una carta al Ajuntament solicitando que «durante los días 18 y 19 de julio, en señal de respeto y reconocimiento a las víctimas del golpe de Estado y también de condena al fascismo y de advertencia sobre unos hechos que nunca más tienen que producirse, las banderas ondearan a media asta».

Más de treinta municipios de la Isla se sumaron a la petición en señal de condena, pero Felanitx no lo hizo. Por ello, ahora, a través de una moción aprobada por la mayoría del pleno se condenan aquellos hechos acaecidos hace casi 86 años. Además de «condenar el golpe de Estado que se produjo para destituir el gobierno republicano legalmente constituido», con la moción también se condena la dictadura franquista, y se compromete a ondear a media asta, cada año, las banderas del Ajuntament y demás edificios municipales en señal de respeto de las víctimas de la guerra civil y sus consecuencias.

Catalina Soler (PP), justificó la abstención en que «es verdad que no se han cerrado heridas, pero no hay que abrir de nuevas. Hubo víctimas en los dos bandos». Pau Massutí (Bloc) dijo «en Mallorca la represión fue de los falangistas y la mayoría de las víctimas de los republicanos». Melanie Mesquida (PI) también abogó por condenar las heridas de los dos bandos. María Vidal (Vox) fue la única que no condenó la barbarie. «Este hecho se cerró en su momento. En Vox tenemos gente que tiene abuelos en un bando y en el otro y no podemos condenar según el bando al que pertenecieron», manifestación a la que el regidor de Unides Podem (UP), Juan Diego Vidal, contestó: «Esto de decir que la historia está cerrada está muy bien cuando no tienes gente tirada en las cunetas o desaparecida». El pasado 18 de julio, aunque el Ajuntament no se sumara oficialmente a la petición de Memoria de Mallorca, representantes de varios partidos (PSOE, Bloc, UP y PI) se concentraron ante la Casa Consistorial para condenar el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista durante 40 años.