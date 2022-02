El Consell retira la normativa urbanística que había diseñado para Maria de la Salut

La larga historia que tiene como protagonistas a Maria y su normativa urbanística ha vivido un capítulo más que supone un nuevo retraso en el proceso. El Ajuntament está ahora a la espera de que el Consell presente un nuevo avance del planeamiento urbanístico después de que en diciembre el pleno aprobara con los votos del equipo de gobierno (X Maria y PP) un primer avance que la institución insular había elaborado para Maria a través de un equipo redactor.

A principios de diciembre el Consistorio esperaba este documento, pero tras diversos cambios de horarios y anulaciones, la presentación se hizo el 21 de diciembre, un día después de su aprobación municipal. El alcalde Bernat Quetglas (X Maria) y Jaume Ferriol (PP) explican que «sorpresivamente el director insular encontró que la documentación no era correcta y que lo que se proponía no era viable, cuando es un documento que ellos mismos nos trajeron». Indican que «nos piden que no se publique en el BOIB y que se redactará una nueva propuesta más restrictiva». Desde el Consell aseguran que la próxima semana estará disponible este nuevo avance, «con la intención de mejorar el anterior y adaptado a lo que se ha acordado con el Ajuntament».