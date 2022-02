La polémica con el chiringuito de sa Font de n’Alis, dentro del Parc Natural de Mondragó, no ha terminado. El Ajuntament de Santanyí deja claro que no derribará la instalación hasta que no reciba un documento oficial de Demarcación de Costas en el que se deje claro que nunca más volverá a tener la concesión de la instalación. Este documento, de momento, no se ha emitido.

Aunque el nuevo Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de Mondragó prevé el derribo de esta instalación y la colocación de otra desmontable fuera de la arena, el Consistorio mantiene que la propiedad de este inmueble es municipal y no renuncia a poder explotarlo. La alcaldesa Pons deja claro que «tenemos una escritura pública que demuestra que la propiedad del chiringuito es municipal y, hasta ahora, el Ajuntament lo explotaba mediante concesiones administrativas. Si conseguimos renovar la concesión explotaremos el chiringuito, sino lo derribaremos». De hecho, el Consistorio ya tiene redactado el proyecto de demolición de esta infraestructura. La desaparición de esta instalación es la única salida por parte de la Conselleria de Medi Ambient. Tanto el conseller Miquel Mir como el director general d’Espais Naturals, Llorenç Mas, coinciden en asegurar que el PORN, que ya ha pasado la exposición pública, es claro en este sentido y estipula que se debe derribar el chiringuito de sa Font de n’Alis. Mir recuerda que «después de muchos años intentando esclarecer entre Costas y el Ajuntament de Santanyí de quien era la propiedad no lo hemos podido conseguir. No existe ningún documento que lo acredite». El problema radica en que el Ajuntament no tiene registrado el chiringuito a su nombre. Por su parte, Llorenç Mas explica que la instalación se encuentra en el inicio de la zona dunar y «el espacio se debe restaurar en un período máximo de dos años». El chiringuito de la Font de n’Alis ya no pudo abrir el año pasado después de que Costas denegara la autorización que concedía desde el año 2002. Tampoco se abrieron los servicios adicionales de la playa, aunque sí se permitió la instalación de hamacas y sombrillas. Este verano también habrá hamacas y sombrillas pero, seguramente, el quiosco no abrirá y tampoco se podrán instalar las 40 mesas y 160 sillas con las que contaba la instalación de playa. El año pasado hubo quejas por el mal estado de las construcciones.